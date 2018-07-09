İsrail'den Filistin kanalına yasak

KUDÜS (AA) - İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman'ın Lübnan merkezli Filistin kanalı Al-Quds'ün ülkede faaliyet göstermesini yasakladığı bildirildi.
İsrail Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Liberman'ın 3 Temmuz'da aldığı karara istinaden, İsrail'in terörle mücadele yasası gereğince Al-Quds TV'nin ülkedeki çalışmalarının yasaklandığı belirtildi.
Kudüs başta olmak üzere, abluka altındaki Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria'da ofisleri bulunan Al-Quds TV, İsrail vatandaşı Filistinlilerin yaşadığı bölgelerdeki gelişmeleri de muhabirleri aracılığıyla anlık olarak ekranlarına taşıyordu.
Al-Quds TV, diasporadaki Filistinli iş adamları ve önde gelen şahsiyetler tarafından 2008'de Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta kurulmuştu.
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