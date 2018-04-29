İsrail'den Filistin sporuna darbe

Gazze sınırında düzenlenen "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterileri sırasında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralanan Filistinliler arasında 30'dan fazla profesyonel sporcunun bulunduğu bildirildi. Filistin Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Ahmed Muhaysin, Gazze'de düzenlediği basın toplantısında, 30 Mart'tan bu yana devam eden "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde İsrail ordusunun 30'dan fazla sporcuyu yaraladığını söyledi. Muhaysin, yaralı sporculardan bazılarının durumunun ağır olduğunu, aralarında bir daha spor yapamayacak olanların da bulunduğunu belirtti. Zevayde Spor Kulübü'nün voleybol gençlik takımından Ahmed el-Aydi'nin başından aldığı yaradan dolayı hâlâ yoğun bakımda olduğunu dile getiren Muhaysin, Asya Şampiyonası'na hazırlanan Filistinli bisikletçi Ala ed-Dali'nin de İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu bir bacağını kaybettiğini hatırlattı. Muhaysin, Han Yunus'taki Salah Spor Kulübü'nde oynayan Muhammed Ubeyd adlı futbolcunun da İsrailli keskin nişancılar tarafından bacağından vurulduğunu ve futbol hayatının sona erdiğini aktardı.

Uluslararası toplum ve insan hakları örgütlerini, Filistinli kadın, çocuk ve gençlerin himayesi için sorumluluklarını yerine getirmeye çağıran Muhaysin, barışçıl göstericilere karşı İsrail'in işlediği suçlar hakkında soruşturma başlatılmasını istedi. - Erdoğan'ın hediye ettiği bisikletle antrenman yapıyordu İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu bir bacağını kaybeden Filistinli sporcu Dali, gelecek ay Endonezya'da düzenlenmesi planlanan Asya Şampiyonası'na Filistin takımıyla katılmak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hediye ettiği bisiklet ile her gün saatlerce çalışıyordu. Filistinli genç bisikletçi, daha önce AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Vurulduktan sonra; işgal güçlerinin, sadece bacağımı değil, çocukluğumdan bu yana inşa ettiğim hayallerimi de vurduğunu hissettim." ifadelerini kullanmıştı. Türkiye, Gazze Şeridi'ne ikisi 2016'da, diğeri 2017 yılında yaklaşık 14 bin ton insani yardım malzemesi taşıyan 3 gemi göndermişti. Yardım malzemelerinin içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazzeli çocuklara şahsi hediyesi olarak gönderdiği 1000 bisiklet ve sporculara özel 10 bisiklet bulunuyordu.