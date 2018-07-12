İsrail'den Filistinli akademisyenlere engel

İsrail'in Batı Şeria'daki Birzeit Üniversitesi'nde eğitim veren ve çifte vatandaş olan 7 Filistinli akademisyenin ikamet izninin uzatılmasını reddettiği bildirildi.

Filistin Eğitim ve Öğretim Bakanı Sabri Saydam, Ramallah'taki bakanlık binasında düzenlediği basın toplantısında, İsrail makamlarının Birzeit Üniversitesi'nde eğitim veren çifte vatandaşlık taşıyan Filistinli 7 akademisyenin ikamet izninin uzatılmasını reddettiğini belirtti.

Saydam, Arap Üniversiteler Birliği ve eğitim hakkını savunan uluslararası kurumlara İsrail'in hem Filistin vatandaşı hem yabancı ülke vatandaşlığı taşıyan bu akademisyenlerin hareketlerini kısıtlamasına karşı sorunu gündeme taşıma çağrısında bulundu.

Akademisyenlere kısıtlamalar dahil İsrail'in Filistinlilerin eğitim hakkına yönelik sürdürdüğü ihlallerin açığa çıkarılmasını talep eden Saydam, "Bu tehlikeli boyutları olan bir suç. Yüksek eğitimi doğrudan etkiliyor." ifadelerini kullandı.

Çifte vatandaşlık taşıyan Filistinli akademisyenlerin yarısının, geçen 2 yılda seyahat kısıtlayıcı uygulamalara maruz kaldığını kaydeden Saydam, bakanlığın bu tür uygulamalara karşı olduğunu vurguladı.

