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İsrail'den Filistinli çocuk tutuklulara yüksek para cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2018 16:59 | Son Güncelleme

İsrail'den Filistinli çocuk tutuklulara yüksek para cezası

KUDÜS (AA) - İsrail'in Ofer'deki Askeri Mahkemenin Filistinli çocuk tutuklulara yüksek miktarda para cezası verdiği belirtildi.

Filistin Enformasyon Merkezinin haberine göre, Filistin Esir Cemiyeti, Ofer Cezaevindeki Filistinli çocuklara 75 bin şekel (95 bin 047 Türk lirası) para cezası verdi.

Ofer Cezaevindeki Filistin Esir Cemiyeti Çocuk Esirler Temsilcisi Luey el-Mensi, ziyaret esnasında Cemiyetin avukatına, İsrail'in haziran ayında 15'i 16 yaşından küçük olmak üzere 31 çocuğu tutuklayarak Ofer Cezaevine gönderdiğini söyledi.

Mensi, 12 çocuk tutuklunun, gözaltı süresince fiziksel şiddete ve işkenceye maruz kaldıklarını, Tarık Emin Aşur isimli bir çocuk tutuklunun ise 22 gün boyunca sorgulandığını kaydetti.

Cemiyetin Temsilcisi Mensi, tutuklular hakkında en uzunu 24 ay olmak üzere farklı hapis cezaları verildiğini, Hüsam Ebu Halife’nin ise idari tutukluluğunun dördüncü kez uzatıldığını ifade etti.

Esir Cemiyeti verilerine göre, Ofer Cezaevindeki çocuk tutuklu sayısı 127’ye ulaşırken, İsrail’deki farklı hapishanelerde alıkonulan tutuklu Filistinli çocuk sayısının yaklaşık 350 olduğu kaydedildi.

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