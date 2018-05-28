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İsrail'den Filistinli mahkumlara "Dünya Kupası" yasağı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2018 00:26 | Son Güncelleme

İsrail'den Filistinli mahkumlara "Dünya Kupası" yasağı

KUDÜS (AA) - İsrail yönetiminin, "Hamas üyesi" Filistinli mahkumların 2018 Dünya Kupası maçlarını izlemesini yasakladığı bildirildi.

İsrail basınında yer alan habere göre, hapishanelerdeki Hamas üyesi mahkumların gelecek ay Rusya'da düzenlenecek Dünya Kupası maçlarını izlemeleri yasaklandı.

İsrail Kamu Güvenliği Bakanı Gilad Erdan, yaptığı açıklamada, Hamas'ın Gazze'de 2 İsrailli askerin cenazesini elinde tuttuğunu belirterek, böylesi bir süreçte İsrail hapishanelerindeki tutuklu Hamas üyelerinin Dünya Kupası maçlarını izlemelerine izin vermeye niyetli olmadıklarını dile getirdi.

"Terör gruplarına üye" mahkumlara karşı sert uygulamaları devam ettireceklerini belirten Erdan, alınan kararı savundu.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 450'si idari tutuklu, 12'si milletvekili ve 300'ü çocuk olmak üzere yaklaşık 6 bin 500 Filistinli bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Dünya Kupası Filistin israil mahkum

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