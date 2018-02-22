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İsrail'den "Filistinli tutukluların yiyeceklerini azaltma" kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.02.2018 23:18 | Son Güncelleme

İsrail'den "Filistinli tutukluların yiyeceklerini azaltma" kararı

İsrail Hapishaneler İdaresi'nin Filistinli tutuklulara verilen yiyecek miktarını azaltma kararı aldığı belirtildi.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Filistin Esirler Cemiyeti'den yapılan yazılı açıklamada, "İsrail Hapishaneler İdaresi, hükümetin bütçede 20 milyon şekel (yaklaşık 6 milyon dolar) kesintiye gitme kararı nedeniyle, verilen yiyecek miktarında azaltmaya gidildiğini tutuklulara iletti." denildi.

Açıklamada ayrıca, yiyecek miktarının azaltması halinde Filistinli tutukluların öğünleri kabul etmeyeceklerini idareye bildirdikleri aktarıldı.

Öte yandan AA muhabirine konuşan Filistin Esirler Merkezi Müdürü Usame Şahin, "İsrail Hapishaneler İdaresi'nin yıllardır Filistinli tutuklulara yönelik yiyecek, kıyafet ve ziyaret gibi hizmetlerde kısıtlamalarını sürdürdüğünü" söyledi.

Bunun bir tür cezalandırma ve baskı politikası olduğunu ifade eden Şahin, İsrail Hapishaneler İdaresi'nin Filistinli tutukluların grevlerle elde ettiği hakları kasten geri aldığını kaydetti.

Filistin Esirler Cemiyetinin de aralarında bulunduğu kurumların hazırladığı rapora göre, İsrail hapishanelerinde 481'i işgal altındaki Doğu Kudüs'ten olmak üzere 57'si kadın, 300'ü çocuk yaklaşık 6 bin 500 Filistinli bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin Esirler Cemiyeti İsrail Hapishaneler İdaresi

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