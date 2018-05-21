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İsrail'den Filistinli tutuklunun ölümünü protesto eden mahkumlara müdahale

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2018 02:29 | Son Güncelleme

İsrail'den Filistinli tutuklunun ölümünü protesto eden mahkumlara müdahale

İsrail güçlerinin, Filistinli tutuklu Aziz Aviysat'ın (53) ölümünü protesto eden cezaevlerindeki Filistinli mahkumlara müdahale ettiği bildirildi.

Filistinli Esirler ve Özgürler Heyeti Sözcüsü Mecdi el-Adra, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ramallah'taki Ofer ile Necef Çölü'ndeki Nefha cezaevlerinde Filistinli mahkumların, Aviysat'ın ölümünü protesto ederek ayaklandığını ve koğuşlarda tekbir getirdiğini söyledi.

İsrail güçlerinin, cezaevlerindeki koğuşları kapatarak, Aviysat'ın ölümünü protesto eden Filistinli mahkumları engellediğini ifade eden Adra, Ofer ile Nefha cezaevlerinde gerginliğin devam ettiğini ve İsrail güçlerinin bu cezaevlerine girmeye hazırlandığını aktardı.

İsrail hapishanesindeki Filistinli tutuklu Aviysat'ın kalbe kan pıhtısı atması sonucu hayatını kaybettiği bildirilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin Filistinli tutuklu Aziz Aviysat israil

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