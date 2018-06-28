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İsrail'den Gazze sınırına hava saldırısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2018 22:28 | Son Güncelleme

İsrail'den Gazze sınırına hava saldırısı

İsrail, Gazze Şeridi'nin doğu sınırına hava saldırısı düzenledi.

İsrail ordusuna ait bir uçak, Gazze'de yer alan Zeytun Mahallesi'nin doğusunda "yanan uçurtma" ve helyum gazıyla şişirilmiş "balonlar" gönderen grupların bulunduğu bir tarım arazisine saldırı düzenledi.

Filistin Sağlık Bakanlığından saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

İsrail ordusundan ise olaya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

İsrail hükümetinde "yanan uçurtma" uçuran kişilere karşı alınacak tutuma ilişkin anlaşmazlık bulunuyor.

İsrail, Filistinli göstericilerin Gazze Şeridi çevresindeki Yahudi yerleşim yerlerine "yanan uçurtma" ile helyum gazıyla şişirilmiş "balonlar" göndermesi nedeniyle bölgede bir dizi yangın meydana geldiğini belirtiyor. "Yanan uçurtmalara" çözüm bulamayan İsrail ordusu, son günlerde bu uçurtmaların hazırlandığı yerler olduğunu iddia ederek sınırda pek çok noktaya hava saldırısı gerçekleştiriyor.

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Anahtar Kelimeler:
Gazze israil yanan uçurtma

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