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İsrail'den Gazze sınırına saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2018 18:41 | Son Güncelleme

İsrail Gazze'de "yanan uçurtmalar" taşıdıkları iddiasıyla bir grup Filistinliye roket saldırısı düzenledi

İsrail savaş uçakları, Gazze'nin doğusundaki sınır bölgesinde, "yanan uçurtmalar" taşıdığı iddia edilen Filistinli bir gruba daha roket saldırısı düzenledi.

İsrail Ordusu Sözcüsü Avichay Adraee konuyla ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'e ait bir savaş uçağının, yanan balonlar ve uçurtmalar uçuran bir gruba karşı uyarı atışı yaptığını belirtti.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail'in düzenlediği roket saldırısında can kaybı yaşanmadı.

Adraee daha önce yaptığı paylaşımda da "Gazze Şeridi'nde gerçekleşen bütün olaylardan Hamas sorumludur. İsrail devleti vatandaşlarına karşı yapılan terör faaliyetlerinin sonuçlarına katlanacaktır." ifadelerine yer vermişti.

İsrail öğle saatlerinde de Gazze'de "yanan uçurtmalar" taşıdığı iddiasıyla bir grup Filistinliye roket saldırısı düzenlemişti.

İsrail ordusu sabah saatlerinde de Gazze Şeridi'nde Hamas'a ait 25 hedefe saldırı gerçekleştirmişti.

Filistinli sivillere karşı orantısız güç kullandığı için sık sık eleştirilen İsrail ordusunun, Filistinlilerin uçurtmalarına karşı savaş uçakları yollaması bir kez daha bu eleştirileri gündeme getirdi.

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