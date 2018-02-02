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İsrail'den Gazze sınırındaki gösterilere müdahale

GÜNCEL HABERLERİ | 02.02.2018 19:33 | Son Güncelleme

- İsrail askerlerinin ABD'nin Kudüs kararını protesto eden Filistinlilere müdahalesinde 9 kişi yaralandı

GAZZE (AA) - İsrail askerlerinin ABD'nin Kudüs kararını protesto etmek için Gazze sınırında gösteri düzenleyen Filistinlilere müdahalesinde 9 kişinin yaralandığı bildirildi.

İsrail askerleri, Gazze Şeridi'nin sınır bölgelerinde toplanarak, ABD'nin Kudüs kararına tepki gösteren Filistinli gençlere müdahale etti.

Sağlık Bakanlığı sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin müdahalesinde biri ağır olmak üzere 9 Filistinlinin gerçek mermiyle yaralandığını belirtti.

Kudra, onlarca kişinin de gazdan etkilendiğini kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını duyurduğu 6 Aralık 2017'den bu yana, başta işgal altındaki Doğu Kudüs olmak üzere Batı Şeria'nın çeşitli yerlerinde ve Gazze sınırında gösteriler düzenleniyor.

İsrail askerleri bu gösterilere, göz yaşartıcı gaz ve plastik merminin yanı sıra zaman zaman gerçek mermiyle müdahale ediyor.

(AA)

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