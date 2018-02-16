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İsrail'den Gazze sınırındaki gösterilere müdahale

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.02.2018 21:12 | Son Güncelleme

İsrail askerlerinin, Gazze sınırındaki gösterilere müdahalesinde 23 kişi yaralandı

İsrail askerlerinin ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararını protesto etmek için Gazze sınırında gösteri düzenleyen Filistinlilere müdahalesinde 23 kişinin yaralandığı bildirildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze sınırında düzenlenen gösteriler sırasında biri ağır olmak üzere 23 kişinin yaralandığını ifade etti.

İsrail askerleri, bugün Gazze Şeridi'nin sınır bölgelerinde toplanarak ABD'nin Kudüs kararına tepki gösteren Filistinli gençlere, göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek ve plastik mermilerle müdahale ederken, Filistinliler de askerlere taş ve molotofkokteyli ile karşılık verdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını duyurduğu 6 Aralık 2017'den bu yana, başta işgal altındaki Doğu Kudüs olmak üzere Batı Şeria'nın çeşitli yerlerinde ve Gazze sınırında gösteriler düzenleniyor.

İsrail askerleri bu gösterilere, göz yaşartıcı gaz ve plastik merminin yanı sıra zaman zaman gerçek mermiyle müdahale ediyor.

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