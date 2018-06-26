İsrail'den Gazze’deki insani krizi hafifletmek için şartlı çözüm

Haberde, söz konusu limanın Gazze'deki insani durumun iyileşmesi için inşa edileceğine vurgu yapılarak, Liberman’ın geçen hafta cuma günü Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin başkentinde Yunanistan Savunma Panos Kammenosve ve Rum Savunma Bakanı Savvas Angelides ile bir araya geldiği hatırlatıldı.

İsrail’in Kanal2 televizyonunun haberine göre Liberman, Hamas'ın elinde tuttuğu İsrail askerlerini ülkelerine iade etmesi şartıyla Gazze için İsrail kontrolünde Kıbrıs’ta bir liman kurulacağını söylediği belirtildi.

KUDÜS (AA) – İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, Hamas'ın elindeki İsrail askerlerini iade etmesi durumunda abluka altındaki Gazze Şeridi’nde yaşanan insani krizin hafifletilmesi için Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde liman inşa edebileceklerini söyledi.

Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas daha önce yaptığı birçok açıklamada, İsrail'in elinde bulunun Filistinli tutuklular bırakılmadan, İsrail ile esir değişimi görüşmelerinin gerçekleşmeyeceğini belirtmişti.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Nisan 2016'da elinde 4 İsrail askeri olduğunu açıklamış, askerlerin durumu hakkında ise bilgi vermemişti.

İsrail, önce söz konusu askerlerden Hadar Goldin ve Oron Şaul'un 2014'teki Gazze savaşında öldüğünü duyurmuş, ancak Savunma Bakanlığı Haziran 2017'de askerlerin durumunu "kayıp ve esir" olarak değiştirmişti.

İsrail tarafı ayrıca biri Etiyopya asıllı Avera Mengistu diğeri Arap olmak üzere 2 vatandaşının daha Gazze'de olduğunu ileri sürmüştü.

Hamas, elindeki İsrail askerleri hakkında bilgi vermek için esir takası anlaşmasıyla serbest bırakıldıktan sonra yeniden tutuklanan Filistinlilerin serbest bırakılmasını istiyor.

Hamas ile İsrail arasında 18 Ekim 2011'de yapılan takas anlaşmasıyla 2006'da esir alınan İsrail askeri Gilad Şalit'e karşılık bin 27 Filistinli tutuklu serbest bırakılmıştı.

