HABER

İsrail'den Gazzeli tüccar ve iş adamlarına seyahat engeli

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2018 20:35 | Son Güncelleme

İsrail'den Gazzeli tüccar ve iş adamlarına seyahat engeli

Gazze Ticaret Odası, İsrail'in yaklaşık 3 bin Gazzeli iş adamı ve tüccarın kentten çıkış belgelerini iptal ettiğini açıkladı.

Beyt Hanun Sınır Kapısı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Gazze Ticaret Odası Başkanı Velid el-Husari, "İsrail Gazzeli 3 bin iş adamının kentten çıkışlarda kullanılan seyahat belgelerini iptal etti." dedi.

İsrail'in Gazze ablukasını daha da şiddetlendirdiğini dile getiren Husari, "İsrail, iş adamları, sanayiciler ve müteahhitlere yönelik yeni adımlarıyla Gazze'ye baskılarını artıyor." diye konuştu.

Husari, sözlerine şöyle devam etti:

"İsrail yönetimi Gazze'de sanayi ve üretim için gerekli olan çok sayıda ham maddenin girişine engel oluyor. Yüzlerce hasta, öğrenci Gazze'den çıkış için bekliyor. İsrail'in bu kısıtlamaları insani ve sosyal duruma ilişkin sıkıntıların daha da artmasına sebep olacaktır."

Uluslararası ve insan hakları örgütlerine seslenen Husari, İsrail'e "gerçek" bir baskı uygulanması çağrısında bulundu.

Onlarca Gazzeli iş adamının katıldığı Beyt Hanun Sınır Kapısı'ndaki toplantının ardından oturma eylemi düzenlendi.

Gazze Şeridi'nde gittikçe kötüleşen ekonomik ve insani duruma dikkati çekmek ve on yılı aşkın süredir devam eden İsrail ablukasını protesto etmek isteyen özel sektör temsilcileri, bugün iki gün süreyle Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan bölgeye her türlü ürün geçişini askıya aldıklarını duyurmuştu.

Gazze Şeridi'ne giriş çıkışların yapıldığı 7 sınır kapısından Mısır'ın kontrolündeki "Refah" hariç 6'sı İsrail'in kontrolünde bulunuyor. Bu 6 kapıdan ticari amaçla kullanılan 4'ü Hamas'ın seçimleri kazanarak görevi devralmasının ardından Haziran 2007'de İsrail tarafından kapatılmıştı. Diğer iki kapıdan "Beyt Hanun" yabancı pasaport taşıyanlar, hasta ve iş adamlarının Batı Şeria'ya geçişi, Kerm Ebu Salim ise bazı ticari ürünlerin geçişi için kullanılıyor.

Kerm Ebu Salim ve Beyt Hanun çeşitli gerekçelerle sık sık kapatılıyor.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
abluka Filistin Gazze Gazzeli tüccarlar israil

En Çok Okunan Haberler

Emekliye ek zam geliyor

Emekliye ek zam geliyor

AVM’de görenleri şoke eden görüntü! Bir anda tuvaletini yaptı

AVM’de görenleri şoke eden görüntü! Bir anda tuvaletini yaptı

Diyarbakır kırsalında 1200 asker ve korucu ile büyük operasyon

Diyarbakır kırsalında 1200 asker ve korucu ile büyük operasyon

Cumhurbaşkanı'ndan son dakika Nuray Hafiftaş talimatı

Cumhurbaşkanı'ndan son dakika Nuray Hafiftaş talimatı

Türkiye'nin konuştuğu makam aracı hakkında flaş karar

Türkiye'nin konuştuğu makam aracı hakkında flaş karar

Sınırda yakalandı! YPG'ye götürüyorlardı!

Sınırda yakalandı! YPG'ye götürüyorlardı!

İlginizi Çekebilir

Diyarbakır kırsalında 1200 asker ve korucu ile büyük operasyon

Diyarbakır kırsalında 1200 asker ve korucu ile büyük operasyon

Türkiye'nin konuştuğu makam aracı hakkında flaş karar

Türkiye'nin konuştuğu makam aracı hakkında flaş karar

Bank Asya'ya para yatıran birlik yöneticilerine operasyon

Bank Asya'ya para yatıran birlik yöneticilerine operasyon

Tam 134 kadın kurtarıldı! İstanbul'da dev fuhuş operasyonu!

Tam 134 kadın kurtarıldı! İstanbul'da dev fuhuş operasyonu!

Çavuşoğlu: Irak için Türkiye 5 milyar dolarlık kredi sağlayacak

Çavuşoğlu: Irak için Türkiye 5 milyar dolarlık kredi sağlayacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Grup Yorum üyelerini ihbar edene 300 bin TL ödül

Grup Yorum üyelerini ihbar edene 300 bin TL ödül

Satrançta Marmaraereğlisi’nin gururu oldular

Satrançta Marmaraereğlisi’nin gururu oldular

4. Bisanthe Taş Heykel Sempozyumu için imzalar atıldı

4. Bisanthe Taş Heykel Sempozyumu için imzalar atıldı

Milli Savunma Bakanı Canikli, Mattis ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Canikli, Mattis ile görüştü

Kuzey Ege’de lodos fırtınası etkili oluyor

Kuzey Ege’de lodos fırtınası etkili oluyor

Akçaabat'ın düşman işgalinden kurtuluşu için 635 km pedal çevirecekler

Akçaabat'ın düşman işgalinden kurtuluşu için 635 km pedal çevirecekler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.