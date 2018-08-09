İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı: 1 Filistinli şehit oldu

KUDÜS (AA) - İsrail ordusunun bu akşam abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında 1 Filistinli şehit oldu. İsrail ordusu ise Gazze'de 12 bölgenin vurulduğunu duyurdu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail'in saldırılarında kimliği henüz açıklanmayan 1 Filistinli şehit oldu, 6 Filistinli de yaralandı.

İsrail ordusu ise bu akşam Gazze'de 12 bölgenin hava saldırılarıyla vurulduğunu açıkladı.

Ordunun açıklamasında ayrıca "Gazze'den İsrail tarafına 70'ten fazla roket atıldığı" ileri sürüldü. Atılan bu roketlerden 11'nin Gazze sınırında bulunan hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiği, diğer roketlerin büyük bir bölümünün boş arazilere düştüğü belirtildi.

İsrail basını ise atılan roketler nedeniyle 9 İsraillinin yaralandığını aktardı. İsrail tarafında roket sirenlerinin ara ara çalmaya devam ettiği ifade edildi.

- Netanyahu güvenlik kabinesini topladı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise Gazze'deki artan gerginlik sebebiyle güvenlik kabinesini başkent Tel Aviv'de acil toplantıya çağırdı. Toplantıya İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman'ın yanı sıra üst düzey komutanlar katıldı.