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İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı: 1 şehit

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2018 04:10 | Son Güncelleme

Gazze'nin doğusunda düzenlenen saldırıda bir Filistinli şehit oldu, bir Filistinli yaralandı

İsrail uçaklarının Gazze'nin doğu sınırına düzenlediği hava saldırısında bir Filistinlinin şehit olduğu, bir Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

AA muhabirine konuşan Şifa Hastanesi Acil Servis Şefi Eymen es-Sahabani, hava saldırısında Muhammed Hıcile (31) isimli bir Filistinlinin şehit olduğunu, başka bir Filistinlinin de yaralandığını söyledi.

İsrail savaş uçaklarının daha önce de Gazze'de Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait askeri bir hedefi vurduğu ve saldırıda can kaybı yaşanmadığı duyurulmuştu.

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Gazze israil

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