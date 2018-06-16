İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı: 2 yaralı

KUDÜS (AA) - İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracının (İHA) abluka altındaki Gazze'ye düzenlediği saldırıda 2 Filistinlinin yaralandığı bildirildi.
Gazze'deki sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta bölgelerinde yer alan El-Beric Mülteci Kampı'na İHA ile saldırı düzenledi.
Saldırıda 2 Filistinli gencin şarapnel parçalarıyla yaralandığını aktaran kaynaklar, yaralıların sağlık durumunun orta derecede olduğunu belirtti.
Öte yandan İsrail ordusundan yapılan açıklamada hava saldırısı doğrulanırken, "Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait iki gözlem noktasının vurulduğu" ileri sürüldü.
Açıklamada ayrıca vurulan hedeflerden birinde "yanan uçurtmaların" hazırlandığı iddia edildi.
İsrail basınında, Filistinli göstericilerin, Gazze Şeridi çevresindeki Yahudi yerleşim yerlerine "yanan uçurtma" ile helyum gazıyla şişirilmiş balonlar göndermesi nedeniyle bölgede bir dizi yangın meydana geldiğine ilişkin haberler yer almıştı.
Filistin'de 2006'da yapılan ve Hamas'ın kazandığı seçimlerin ardından İsrail, Gazze Şeridi'ne kara, deniz ve havadan abluka uygulamaya başlamıştı. Uluslararası tepkilere rağmen Gazze'ye yönelik abluka aralıksız devam ediyor.
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