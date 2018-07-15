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İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2018 22:50 | Son Güncelleme

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı: 2 yaralı

KUDÜS (AA) - Abluka altındaki Gazze Şeridi'ne İsrail savaş uçakları tarafından düzenlenen hava saldırısında 2 Filistinli yaralandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, İsrail savaş uçakları, Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun bölgesine hava saldırısı düzenledi.

İsrail sınırına yakın bir bölgeye düzenlenen bombardımanda 2 Filistinli hafif şekilde yaralandı.

Varılan ateşkese rağmen İsrail ordusu, son 24 saat içerisinde dördüncü defa Gazze'yi vurdu.

İsrail ordusu, Gazze'den sınıra yakın bölgelerdeki Yahudi yerleşim yerlerine roket atıldığını ileri sürerek dün Gazze Şeridi'nde Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kasam Tugayları'na ait olduğunu iddia ettiği 40'a yakın hedefi vurduğunu duyurmuştu.

Saldırılarda, Gazze şehir merkezi yakınındaki inşaat halindeki bir bina da vurulmuş, bombardımanda inşaatın yakınında bulunan 2 Filistinli çocuk şehit olmuştu.

Düzenlenen hava saldırılarında ayrıca 25 Filistinli de yaralanmıştı.

Hamas, dün gece Gazze'deki saldırıların durması için Mısır ara buluculuğunda yürütülen çalışmaların sonuç verdiğini ve ateşkesin sağlandığını duyurmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Gazze Filistin israil

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