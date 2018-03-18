İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

İsrail'in, Gazze'nin doğusundaki tarım arazilerine hava saldırıları düzenlediği bildirildi.
Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna ait savaş uçakları, Gazze'nin doğusundaki Ez-Zeytun Mahallesi'ndeki bazı tarım arazilerine saldırı gerçekleştirdi.
Sağlık kaynakları, saldırılarda herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın olmadığını belirtti.
Akşam saatlerinde, Gazze’den İsrail tarafına atıldığı öne sürülen bombanın patlaması üzerine, İsrail tanklarının Gazze'nin doğu sınırındaki tarım alanlarını bombaladığı ve saldırılarda 1 Filistinlinin yaralandığı kaydedilmişti.
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