İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

İsrail'in, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait askeri bir mevziyi bombaladığı bildirildi.
Alınan bilgiye göre, İsrail'e ait savaş uçakları, Gazze'nin güneyinde Hamas'a ait askeri mevziyi bombaladı.
Sağlık kaynakları da saldırılarda herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın olmadığını ifade etti.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'nin güneyindeki tünelleri aramak için kullandığı askeri teçhizatlara zarar vermek üzere sınır çitlerini geçtiği iddia edilen 4 Filistinlinin gözetlendiği bildirilmişti.
Açıklamada, İsrail askeri güçlerinin yaklaşmasının ardından Filistinlilerin geri çekildiği kaydedilmişti.
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