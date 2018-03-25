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İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2018 01:27 | Son Güncelleme

İsrail'e ait savaş uçakları, Kassam Tugaylarına ait askeri bir mevziyi bombaladı

İsrail'in, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait askeri bir mevziyi bombaladığı bildirildi.

Alınan bilgiye göre, İsrail'e ait savaş uçakları, Gazze'nin güneyinde Hamas'a ait askeri mevziyi bombaladı.

Sağlık kaynakları da saldırılarda herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın olmadığını ifade etti.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'nin güneyindeki tünelleri aramak için kullandığı askeri teçhizatlara zarar vermek üzere sınır çitlerini geçtiği iddia edilen 4 Filistinlinin gözetlendiği bildirilmişti.

Açıklamada, İsrail askeri güçlerinin yaklaşmasının ardından Filistinlilerin geri çekildiği kaydedilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Gazze Hamas

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