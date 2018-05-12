İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

KUDÜS (AA) - İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'ne hava saldırısı düzenlediği bildirildi.
Filistinli yetkililer, Gazze'nin kuzeyine yönelik saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığını bildirirken görgü tanıkları bombardımanda elektrik şebekesine ait bir jeneratörle bazı tarım arazilerinin zarar gördüğünü belirtti.
İsrail ordusu saldırıyı doğrularken, Gazze'de bir tünelin vurulduğunu ileri sürdü.
- Gösterilerde 2 Filistinli yaralandı
Öte yandan 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde bugün bir Filistinlinin İsrail askerleri tarafından ayağından gerçek mermiyle vurulduğu, diğer bir Filistinlinin eline gaz bombası kapsülünün isabet ettiği belirtildi.
Gazze sınırında bir ayı aşkın süredir devam eden barışçıl gösterilerde 53 Filistinli İsrail askerlerinin saldırılarında hayatını kaybetti, 8 binden fazla Filistinli yaralandı.
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