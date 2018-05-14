HABER

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2018 18:22 | Son Güncelleme

İsrail hava kuvvetleri Hamas'a bağlı bir askeri eğitim kampında 5 noktayı vurdu

KUDÜS (AA) - İsrail savaş uçaklarının Gazze'de Hamas'a bağlı bir askeri eğitim kampını hedef aldığı bildirildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze'nin kuzeyinde Hamas Hareketi'nin askeri kanadına bağlı bir askeri eğitim kampında 5 noktanın vurulduğu aktarıldı.

Açıklamada, söz konusu hava saldırısının "Hamas'ın son saatlerde yürüttüğü şiddet olaylarına bir cevap" olarak gerçekleştirildiği ifade edildi.

Gazze'nin İsrail sınırında çadırlar kuran Filistinliler, ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasını ve İsrail'in kuruluş yıl dönümü olan Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını protesto etmek için "milyonluk yürüyüş" adını verdikleri kapsamlı gösteriler düzenliyor.

İsrail askerlerinin Gazze sınırında bugün düzenlenen barışçıl gösterilere müdahalesinde şimdiye kadar 43 Filistinli şehit oldu, binden fazla kişi yaralandı.

İsrail'de alarm, ordu teyakkuzda: Tehdit yağdırdıİsrail'de alarm, ordu teyakkuzda: Tehdit yağdırdı
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacakİstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Mezarlıktaki Gizemli Kız tartışması sürüyor! İkiye bölündülerMezarlıktaki Gizemli Kız tartışması sürüyor! İkiye bölündüler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Filistin Gazze Hamas Hareketi hava saldırısı israil

En Çok Okunan Haberler

Mehmet Acet, 24 Haziran seçim sonuçları için son anketi paylaştı

Mehmet Acet, 24 Haziran seçim sonuçları için son anketi paylaştı

Konut faizinde bir banka indirimi haberi daha!

Konut faizinde bir banka indirimi haberi daha!

Cumhurbaşkanı adaylarının oy pusulasındaki yerleri belli oldu

Cumhurbaşkanı adaylarının oy pusulasındaki yerleri belli oldu

Kudüs'te büyük gerginlik! Çatışmalar başladı

Kudüs'te büyük gerginlik! Çatışmalar başladı

Binlerce kişiye memurluk fırsatı

Binlerce kişiye memurluk fırsatı

MHP'li Atila Kaya: Erdoğan’a oy vermeyin, tabuta son çiviyi çaktırmayın

MHP'li Atila Kaya: Erdoğan’a oy vermeyin, tabuta son çiviyi çaktırmayın

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Başbakan Binali Yıldırım'dan ABD'ye Kudüs tepkisi!

Başbakan Binali Yıldırım'dan ABD'ye Kudüs tepkisi!

Trafik cezalarına yüzde 60 indirim TBMM de kabul edildi

Trafik cezalarına yüzde 60 indirim TBMM de kabul edildi

800 metrelik Türk Bayrağı taşınacak!

800 metrelik Türk Bayrağı taşınacak!

MER’S: Moda Mücevherinin Öncüsü!

MER’S: Moda Mücevherinin Öncüsü!

İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

19 Mayıs için koşacaklar

19 Mayıs için koşacaklar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.