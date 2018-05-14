İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

KUDÜS (AA) - İsrail savaş uçaklarının Gazze'de Hamas'a bağlı bir askeri eğitim kampını hedef aldığı bildirildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze'nin kuzeyinde Hamas Hareketi'nin askeri kanadına bağlı bir askeri eğitim kampında 5 noktanın vurulduğu aktarıldı.

Açıklamada, söz konusu hava saldırısının "Hamas'ın son saatlerde yürüttüğü şiddet olaylarına bir cevap" olarak gerçekleştirildiği ifade edildi.

Gazze'nin İsrail sınırında çadırlar kuran Filistinliler, ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasını ve İsrail'in kuruluş yıl dönümü olan Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını protesto etmek için "milyonluk yürüyüş" adını verdikleri kapsamlı gösteriler düzenliyor.

İsrail askerlerinin Gazze sınırında bugün düzenlenen barışçıl gösterilere müdahalesinde şimdiye kadar 43 Filistinli şehit oldu, binden fazla kişi yaralandı.

