İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

GAZZE (AA) - İsrail, Gazze'de Hamas'a bağlı iki askeri bölgeye hava saldırısı düzenledi.
İsrail savaş uçakları akşam saatlerinde Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait Ayn Calut ve Haşşaşin bölgelerindeki iki merkezi hedef aldı.
Filistin sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre söz konusu saldırılarda ölen ya da yaralanan olmadı.
İsrail tarafından konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.
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