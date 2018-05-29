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İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2018 13:22 | Son Güncelleme

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

KUDÜS (AA) - İsrail savaş uçaklarının abluka altındaki Gazze Şeridi'ne hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

Görgü tanıklarından alınan göre, İsrail savaş uçakları Gazze'de İslami Cihad'a ait bir hedefi vurdu.

Saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin henüz Filistin makamlarından herhangi bir açıklama yapılmazken, Hamas İsrail'in Gazze'ye saldırı düzenlediğini doğruladı.

Öte yandan İsrail ordusu da Gazze'ye saldırı düzenlediğini duyurarak, Gazze'de yaşanan patlamaların saldırıyla bağlantılı olduğunu kaydetti.

İsrail yönetimi, bu sabah Gazze'den İsrail'e yönelik havan saldırısı düzenlendiğini iddia etmiş, saldırıdan Hamas ve İslami Cihad'ı sorumlu tutmuştu.

"İsrail, kendisine zarar vermek isteyenlere ağır bedel ödetecek." açıklaması yapan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'ye saldırı sinyali vermişti.

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Anahtar Kelimeler:
Gazze hava saldırsı israil

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