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İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2018 20:25 | Son Güncelleme

İsrail savaş uçağının Gazze'nin doğu sınırındaki Zeytun Mahallesi'nde bir grup Filistinliyi hedef aldığı hava saldırısında 3 kişi yaralandı

İsrail'in Gazze'nin doğu sınırındaki Zeytun Mahallesi'nde bir grup Filistinliyi hedef aldığı hava saldırısında 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'e ait bir savaş uçağının Gazze Şeridi'nin doğusunda bir grup Filistinliyi hedef aldığı saldırıda 3 kişinin yaralandığını ifade etti.

İsrail, bugün Bureyc Mülteci Kampı'nın doğusunda Hamas'a ait gözlem noktasına 2, Bureyc Mülteci Kampı yakınlarında Hamas'a ait bir noktaya doğru da 1 roket fırlatmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Gazze israil Zeytun mahallesi

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