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İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2018 22:36 | Son Güncelleme

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

İsrail, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun beldesi sınırına hava saldırısı düzenledi.

İsrail'e ait savaş uçağı, Beyt Hanun beldesi sınırında "yanan uçurtma" ve helyum gazıyla şişirilmiş "balonlar" gönderen grupların bulunduğu bölgeye saldırı düzenledi.

Filistin Sağlık Bakanlığından saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

İsrail ordusundan ise olaya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

İsrail, Filistinli göstericilerin Gazze Şeridi çevresindeki Yahudi yerleşim yerlerine "yanan uçurtma" ile helyum gazıyla şişirilmiş "balonlar" göndermesi nedeniyle bölgede bir dizi yangın meydana geldiğini belirtiyor. "Yanan uçurtmalara" çözüm bulamayan İsrail ordusu, son günlerde bu uçurtmaların hazırlandığı yerler olduğunu iddia ederek sınırda pek çok noktaya hava saldırısı gerçekleştiriyor.

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Anahtar Kelimeler:
Beyt Hanun Gazze Şeridi israil

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