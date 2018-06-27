İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

GAZZE (AA) - İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyinde Hamas'a ait iki noktaya hava saldırısı düzenlediklerini duyurdu.

Ordunun sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabında yer alan açıklamada, Gazze'den İsrail topraklarına atıldığı iddia edilen roketlerden Hamas sorumlu tutularak, bu roket saldırılarına karşılık Gazze'nin kuzeyindeki Hamas'a ait iki gözlem merkezinin hedef alındığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının bir süre önce Gazze'nin doğusunda "yanan uçurtma" ve helyum gazıyla şişirilmiş "balonlar" hazırladığı iddia edilen, Hamas'a ait bir aktivistin aracına saldırı düzenlediği teyit edildi.

Bu arada, Hamas Sözcüsü Fevzi Berhum da yaptığı açıklamada, "İsrail'in tansiyonu yükseltmesi, Filistinli direnişçileri ve barışçıl göstericileri hedef alması, direnişin hızlıca yanıt vermesini gerekli kıldı." ifadesine yer verdi. Ancak Berhum, İsrail tarafına yönelik roket saldırılarını üstlenir nitelikte net bir açıklama yapmadı.

İsrail ordusu, bir süre önce, Gazze'den İsrail topraklarına 12 roket saldırısı düzenlendiğini ancak bunlardan üçünün, Demir Kubbe hava savunma sistemi tarafından imha edildiğini duyurmuştu.