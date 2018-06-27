HABER

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2018 06:16 | Son Güncelleme

Gazze'nin kuzeyinde Hamas'a ait iki noktaya saldırı düzenlendi

GAZZE (AA) - İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyinde Hamas'a ait iki noktaya hava saldırısı düzenlediklerini duyurdu.

Ordunun sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabında yer alan açıklamada, Gazze'den İsrail topraklarına atıldığı iddia edilen roketlerden Hamas sorumlu tutularak, bu roket saldırılarına karşılık Gazze'nin kuzeyindeki Hamas'a ait iki gözlem merkezinin hedef alındığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının bir süre önce Gazze'nin doğusunda "yanan uçurtma" ve helyum gazıyla şişirilmiş "balonlar" hazırladığı iddia edilen, Hamas'a ait bir aktivistin aracına saldırı düzenlediği teyit edildi.

Bu arada, Hamas Sözcüsü Fevzi Berhum da yaptığı açıklamada, "İsrail'in tansiyonu yükseltmesi, Filistinli direnişçileri ve barışçıl göstericileri hedef alması, direnişin hızlıca yanıt vermesini gerekli kıldı." ifadesine yer verdi. Ancak Berhum, İsrail tarafına yönelik roket saldırılarını üstlenir nitelikte net bir açıklama yapmadı.

İsrail ordusu, bir süre önce, Gazze'den İsrail topraklarına 12 roket saldırısı düzenlendiğini ancak bunlardan üçünün, Demir Kubbe hava savunma sistemi tarafından imha edildiğini duyurmuştu.

İsrail'e ait savaş uçağının dün akşam saatlerinde de Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun beldesi sınırında "yanan uçurtma" ve helyum gazıyla şişirilmiş "balonlar" gönderen grupların bulunduğu bölgeye saldırı düzenlediği kaydedilmişti.

İsrail, Filistinli göstericilerin Gazze Şeridi çevresindeki Yahudi yerleşim yerlerine "yanan uçurtma" ile helyum gazıyla şişirilmiş "balonlar" göndermesi nedeniyle bölgede yangınlar meydana geldiğini belirtiyor.

"Yanan uçurtmalara" çözüm bulamayan İsrail ordusu, son günlerde bu uçurtmaların hazırlandığı yerler olduğunu iddia ederek sınırda pek çok noktaya hava saldırısı gerçekleştiriyor.

PARTNERPembe bikini dikkat çektiPembe bikini dikkat çekti
Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde depremEge Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem
Polis inceleme yaparken iş yerini kurşun yağmuruna tuttularPolis inceleme yaparken iş yerini kurşun yağmuruna tuttular
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gazze israil saldırı

En Çok Okunan Haberler

Cüneyt Çakır'ın hareketi Arjantin maçına damga vurdu!

Cüneyt Çakır'ın hareketi Arjantin maçına damga vurdu!

Ağrı'da 12 gündür kayıp olan Leyla ihbarı polisi alarma geçirdi!

Ağrı'da 12 gündür kayıp olan Leyla ihbarı polisi alarma geçirdi!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine FOX TV sunucusu Fatih Portakal'dan cevap: Artık umut vermiyorsunuz!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine FOX TV sunucusu Fatih Portakal'dan cevap: Artık umut vermiyorsunuz!

Sen Anlat Karadeniz dizisinde değişiklik!

Sen Anlat Karadeniz dizisinde değişiklik!

Muharrem İnce'ye bir şok daha!

Muharrem İnce'ye bir şok daha!

14 ilde seçim sonuçlarına itirazlarda bulunuldu

14 ilde seçim sonuçlarına itirazlarda bulunuldu

İlginizi Çekebilir

Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine FOX TV sunucusu Fatih Portakal'dan cevap: Artık umut vermiyorsunuz!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine FOX TV sunucusu Fatih Portakal'dan cevap: Artık umut vermiyorsunuz!

AKOM’dan İstanbul'da hava durumuyla alakalı kafaları karıştıran açıklama

AKOM’dan İstanbul'da hava durumuyla alakalı kafaları karıştıran açıklama

Meteoroloji İstanbulları uyarmıştı! Avcılar ve Hadımköy'de dolu yağışı başladı!

Meteoroloji İstanbulları uyarmıştı! Avcılar ve Hadımköy'de dolu yağışı başladı!

İbrahim Kalın'dan şok sözler: Çeneni kapat

İbrahim Kalın'dan şok sözler: Çeneni kapat

Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı! Yağışlar ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek?

Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı! Yağışlar ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Günlük burç yorumları: 27 Haziran Çarşamba İrem Su'dan burç yorumları

Günlük burç yorumları: 27 Haziran Çarşamba İrem Su'dan burç yorumları

Bedelli askerlikte yaş ve ücret ne kadar olacak? 2018 bedelli askerlik detayları

Bedelli askerlikte yaş ve ücret ne kadar olacak? 2018 bedelli askerlik detayları

Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem

Polis inceleme yaparken iş yerini kurşun yağmuruna tuttular

Polis inceleme yaparken iş yerini kurşun yağmuruna tuttular

İstanbul'da kontrolden çıkan araç iş yerine daldı! Ölümden kıl payı kurtuldular

İstanbul'da kontrolden çıkan araç iş yerine daldı! Ölümden kıl payı kurtuldular

İstanbul'un Yeni Havalimanı’nda kullanıcak arabaların fiyatı dudak uçuklattı!

İstanbul'un Yeni Havalimanı’nda kullanıcak arabaların fiyatı dudak uçuklattı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.