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İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2018 02:24 | Son Güncelleme

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

İsrail, Gazze'de İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait bazı mevzilere hava saldırısı düzenledi.

Alınan bilgiye göre, İsrail'e ait savaş uçakları, Gazze'de Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları'na ait olduğu değerlendirilen bazı mevzilere saldırı gerçekleştirdi.

Hamas'tan ve İsrail ordusundan konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail ordusu dün akşam, Filistinliler tarafından Gazze Şeridi'nin kuzey sınırına atılan el bombası sonucu bir subayının yaralandığını duyurmuştu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra ise İsrail askerlerinin Gazze'nin doğu sınırında gösteri düzenleyen Filistinlilere müdahale ettiğini bildirmişti. Kudra, İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu 15 yaşındaki Filistinli bir çocuğun şehit olduğunu, aralarında göz yaşartıcı gazdan etkilenenlerin de bulunduğu 220 Filistinlinin yaralandığını açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Gazze israil

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