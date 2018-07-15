İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

İsrail, Gazze'de Hamas'a ait bir mevziye hava saldırısı düzenledi.

Hamas ve İslami Cihad hareketlerinin, saldırıların durdurulması için ateşkese varıldığı yönündeki açıklamalarının ardından gerçekleştirilen ilk saldırıda İsrail savaş uçakları, Gazze'nin doğusundaki Tuffah Mahallesi'nde Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait bir mevziyi hedef aldı.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.

Hamas ve İslami Cihad, dün akşam, Gazze'deki saldırıların durması için Mısır'ın ara buluculuğunda yürütülen çalışmaların sonuç verdiğini ve anlaşmanın sağlandığını duyurmuştu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise daha önceki açıklamasında Gazze'ye yönelik saldırıların devam edeceği sinyalini vermişti.

İsrail ordusu, Gazze'den sınıra yakın bölgelerdeki Yahudi yerleşim yerlerine roket atıldığını ileri sürerek, dün Gazze Şeridi'nde İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait olduğunu ileri sürdüğü 40'a yakın hedefi vurduğunu duyurmuştu.

Saldırılarda, Gazze şehir merkezi yakınındaki inşaat halindeki bir bina da vurulmuş, bombardımanda binanın yakınındaki Emir el-Nimra (15) ve Luey Kuheyl (16) adlı Filistinli çocuklar şehit olmuş, 25 Filistinli yaralanmıştı.

