İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

İsrail'e ait bir insansız hava aracının (İHA) Gazze'nin kuzeydoğusunda yanan uçurtma ve balon taşıdığı iddia edilen bir grup gencin olduğu bölgeye düzenlediği hava saldırısında 3 Filistinlinin yaralandığı bildirildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail'e ait silahlı bir İHA, Gazze'nin doğu sınırında yanan uçurtma ve balon taşıdığı düşünülen gençlerin olduğu alana roketle saldırdı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Şucaiyye Mahallesi'ne düzenlediği saldırıda 3 Filistinlinin yaralandığını belirtti.

Kudra, Şifa Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumu hakkında bilgi vermedi.

Tel Aviv yönetimi, Filistinli göstericilerin Gazze Şeridi çevresindeki Yahudi yerleşim yerlerine yanan uçurtma ile helyum gazıyla şişirilmiş balonlar göndermesi nedeniyle bölgede bir dizi yangın çıktığını belirtiyor.

Gazze'den geldiği belirtilen yanan uçurtma ve balonlara çözüm bulamayan İsrail ordusu, son günlerde sınırda bu uçurtma ve balonların hazırlandığını iddia ettiği birçok bölgeye hava saldırısı düzenlemeye devam ediyor.

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42. yılı nedeniyle 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında Büyük Dönüş Yürüyüşü adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

