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İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2018 23:13 | Son Güncelleme

İsrail ordusu Gazze'den İsrail tarafına 36 roket atıldığını ileri sürdü

KUDÜS (AA) - İsrail, topraklarına 36 roket atıldığı gerekçesiyle abluka altındaki Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerini savaş uçaklarıyla vurdu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "Gazze'den İsrail tarafına 36 adet roket fırlatıldığı" ileri sürülerek, Gazze'deki bazı hedeflerin vurulduğu belirtildi.

Açıklamada, atılan roketlerin sadece 4'ünün İsrail'e ait hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirildiği, büyük kısmının da boş arazilere düştüğü ifade edildi.

İsrail basını ise atılan roketler nedeniyle 2 kişinin hafif yaralandığını yazdı. Bölgede ara ara roket sirenlerinin çalmaya devam ettiği kaydedildi.

Filistin tarafından konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.
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- Liberman ordu komutanlarıyla bir araya geldi

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman ise Gazze sınırında artan gerginliğin ardından konuyu değerlendirmek üzere ordu komutanlarıyla bir araya geldi.

Öte yandan görgü şahitlerinin verdiği bilgiye göre, İsrail uçakları 3'ü Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait askeri bölgelere olmak üzere Gazze'nin farklı bölgelerine en az 4 hava saldırısı düzenledi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, saldırılarda ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapmadı.

İsrail ordusu akşam saatlerinde Gazze'den sınırda çalışan bir iş makinesine ateş açıldığını ileri sürerek, Gazze'nin doğusunda Kassam Tugayları'na ait bir hedefe tankla saldırı düzenlemişti.

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Anahtar Kelimeler:
Gazze israil roket

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