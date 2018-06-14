İsrail'den Gazze'ye helyum gazı kısıtlaması

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrailli yetkililerin, Gazze Şeridi'ne helyum gazının girişine izin vermediği için binlerce hastanın hayatının tehlikeye atıldığı konusunda uyardı.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin, Gazze'deki hastanelere helyum gazınının girişine yönelik kısıtlama kararına işaret edilerek, "Bölgedeki hastanelere helyum gazının girişinin kısıtlanmasının manyetik rezonans (MR) çekimine ihtiyaç duyanlar başta olmak üzere hastaların hayatında ciddi yansımaları olacak. Bu çekime ayda 3 binden fazla hasta ihtiyaç duyuyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, İsrail'in daha fazla hastayı öldürmek ve onları tedaviden mahrum bırakmak için sözde sebepler aradığı ifade edilerek, "Bu karar, sağlık çalışmalarını zayıflatmayı, Filistinli insanları hedef almayı ve sağlık hizmetlerine erişim gibi uluslararası düzeyde garanti altına alınmış temel haklarını zorla elinden almayı hedefleyen İsrail uygulamaları kapsamında yer alıyor." denildi.

İsrail'in tıbbi helyum gazının kısıtlanması için öne sürdüğü iddiaların doğru olmadığının altı çizilen açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü ve Uluslararası Kızıl Haç Komitesi başta olmak üzere uluslararası tüm kuruluşlardan bu iddiaların doğruluk payının olmadığını ortaya koymaları istendi.