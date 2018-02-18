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İsrail'den Gazze'ye saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2018 06:00 | Son Güncelleme

Gazze'de Kassam Tugayları'na ait bir mevzi bombalandı

İsrail savaş uçaklarının, Gazze'de Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait bir mevziyi bombaladığı bildirildi.

Filistin emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları, Gazze'de Kassam Tugayları'na ait "Salahaddin" olarak bilinen bir mevziye hava saldırısı düzenledi.

Saldırıda herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın olmadığı belirtildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail'in Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 2 Filistinlinin yaralandığını duyurmuştu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada da "İsrail ordusu Gazze'de 6 terör hedefini vurdu. Bunlar arasında Zeytun Mahallesi'nden İsrail'e doğru inşa edilen bir tünel, Han Yunus'ta bir silah üretim fabrikası ve askeri bir üs bulunuyor. İsrail'e saldırılarından dolayı Hamas'ı sorumlu tutuyoruz." ifadeleri kullanılmıştı.

İsrail ordusundan, Gazze'nin güneyinde İsrail'e ait devriye görevi yürüten askeri aracın geçişi sırasında bombanın infilak etmesi sonucu 4 askerin yaralandığı bildirilmişti. Bu olay üzerine İsrail ordusunun Gazze'nin Han Yunus kentinde direniş gruplarına ait askeri bir gözetleme noktasına top atışıyla saldırı düzenlediği kaydedilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Gazze hava saldırısı israil

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