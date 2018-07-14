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İsrail'den Gazze'ye saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2018 22:32 | Son Güncelleme

Yaralananların sayısı 25'e çıktı

GAZZE (AA) - İsrail savaş uçaklarının Gazze'de bir binaya düzenlediği hava saldırılarında yaralananların sayısı 25'e yükseldi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze'nin orta kesimindeki El-Ketibe bölgesindeki boş olarak bilinen bir binaya İsrail savaş uçakları tarafından yapılan saldırıda yaralananların sayısının 25'e çıktığını ifade etti.

Kudra, saldırılarda şehit olanların ise Emir el-Nimra (15) ve Luey Kuheyl (16) isimli çocuklar olduğunu aktarmıştı.

İsrail bugün öğle saatlerinden bu yana Hamas ait binalar ile Filistinlilere ait tarım arazilerine saldırılar gerçekleştiriyor.

İsrail ordusundan bugün yapılan açıklamada, sabahtan bu yana Gazze'den İsrail tarafına 91 adet roket atıldığı iddia edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Gazze israil

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