İsrail'den Gazze'ye tank ateşi

GAZZE (AA) - İsrail ordusuna ait tanktan ateşlenen merminin Gazze'deki bir evin bahçesine düştüğü bildirildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna ait tanktan ateşlenen mermi, Gazze'nin doğusunda yer alan Bureyc Kampı'ndaki bir evin bahçesine düştü.

Olayda ölen ya da yaralanan olup olmadığına dair henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail'in çarşamba akşamından itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hamile bir kadın onun 1,5 yaşındaki çocuğu ve bir kişi şehit olmuş, 30 Filistinli yaralanmıştı.

