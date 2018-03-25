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İsrail’den Hristiyan Filistinlilere saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2018 21:16 | Son Güncelleme

İsrail’den Hristiyan Filistinlilere saldırı

KUDÜS (AA) – İsrail polisi, Paskalya Bayramı öncesi “Palmiye Pazarı” kutlamalarına katılan Filistinli Hristiyanlara saldırarak bir kişiyi gözaltına aldı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs’ün Zeytin Dağı’ndan, içinde Mescid-i Aksa ile Hristiyan dünyasının en kutsal mekanı sayılan Kıyamet Kilisesi'nin de bulunduğu eski şehir bölgesine doğru çıkan binlerce yabancı Hristiyan ziyaretçilere Filistinli Hristiyanlar da eşlik etti.

Kendi ülkelerinin bayraklarını kaldıran yabancı Hristiyan ziyaretçiler, “Palmiye Pazarı”nı coşkuyla kutlarken, Filistin bayrağı kaldırmaya çalışan Filistinli Hristiyanlara İsrail polisi müdahalede bulundu.

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan "Eski Şehir"'in kapılarından Bab’ul Esbat'ın (Aslanlı Kapı) girişinde Filistin bayrağı açan Filistinli Hristiyanları darp ederek bir kişiyi gözaltına aldı.

Aslanlı Kapı'da bulunan Salihiye Kilisesi önünde yaşanan arbedeye yabancı Hristiyanlar tepki gösterdi.

İsrail polisinin, aralarında Fransa, İspanya ve Ermenistan'ın da bulunduğu ülke bayraklarının açıldığı kutlama törenlerinde sadece Filistin bayrağının açılmasına müdahale etmesi dikkati çekti.

İsrail polisi, daha önce işgal altındaki Doğu Kudüs’ün "Eski Şehir" bölgesindeki Mescid-i Aksa avlusunda Türk bayrağı açan Türkiye'den birçok ziyaretçiyi de gözaltına almış, bazılarını sınır dışı etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin israil Kudüs Palmiye Pazarı

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