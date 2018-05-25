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İsrail'den Kudüs'teki Filistinli bedevilerin evleri için "yıkım kararı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2018 00:25 | Son Güncelleme

Han el-Ahmer Bedevileri Topluluğu Sözcüsü İyd Cehhalin: "Mahkemenin verdiği bu nihai karar, burada yaşayan 190 Filistinlinin topraklarından göçe zorlanmasına neden olacak" - Ayrım Duvarı İle Mücadele Heyeti Müdürü Abdullah Ebu Rahmet: "İsrail, bölgede yaşayan Filistinlileri başka yerlere taşıyarak, Yahudi yerleşim birimi inşa etmeyi hedefliyor"

KUDÜS (AA) - İsrail Yüksek Mahkemesinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün çevresindeki "Ayrım Duvarı"nın diğer yakasında kalan Filistinli bedevilere ait evler için yıkım kararı aldığı belirtildi.

Han el-Ahmer Bedevileri Topluluğu Sözcüsü İyd Cehhalin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Mahkemeden çıkan bu nihai karar burada yaşayan 190 Filistinlinin topraklarından göçe zorlanmasına neden olacak." dedi.

İsrail Yüksek Mahkemesinin söz konusu kararın uygulanması için 6 aylık süre tanıdığını vurgulayan Cehhalin, karar kapsamında, çevredeki bedevi köylerinden gelen 170 çocuğun eğitim gördüğü, Han el-Ahmer Bedevi köyünde bulunan okulun da yıkılacağını aktardı.

Öte yandan, Ayrım Duvarı İle Mücadele Heyeti Müdürü Abdullah Ebu Rahmet ise bölgede 3 binden fazla nüfusa sahip 46 bedevi köyünün bulunduğuna işaret ederek, "İsrail, bölgede yaşayan Filistinlileri başka yerlere taşıyarak, Yahudi yerleşim birimi inşa etmeyi hedefliyor." diye konuştu.

- "Bedevi toprakları Batı Şeria'nın yüzde 20'sine tekabül ediyor"

Ebu Rahmet ayrıca, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın yüzde 20'sine denk gelen bedevi topraklarına el koymayı planladığını belirterek, Filistinlilerin, işgal altındaki Doğu Kudüs'ten tamamen tahliye edilmesinin hedeflediğinin altını çizdi.

Söz konusu kararın, İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman'ın gelecek hafta Batı Şeria'daki 30 Yahudi yerleşim birimine 2 bin 500 yeni konutun eklenmesi talebini Hükümet Planlama Komitesine sunacağını ilan etmesiyle eş zamanlı verilmesi dikkati çekiyor.

İsrail Hükümet Planlama Komitesinin gelecek hafta düzenleyeceği toplantıda, Batı Şeria'da inşa edilmesi planlanan Yahudi yerleşim birimlerine ek konut kararının onaylaması bekleniyor.

Doğu Kudüs ve Batı Şeria, 1967'den bu yana İsrail tarafından işgal altında tutuluyor. İnşa ettiği Ayrım Duvarıyla bu iki yeri birbirinden ayıran İsrail, Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilerin Doğu Kudüs'e geçişini engelliyor.

Kudüs'e bağlı olmasına rağmen duvarın Batı Şeria tarafında kalan Han el-Ahmar bölgesinde yaşayanların ise şehre girişine izin verilmiyor.

Doğu Kudüs'te 200 bin, Batı Şeria'da ise 400 bini aşkın Yahudi yerleşimci bulunuyor. Uluslararası hukuka göre bu bölgelerdeki tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Dünyanın tepkisine rağmen İsrail, bu yasa dışı yerleşim birimlerini genişletmeye devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin Han el-Ahmer israil işgal altındaki Doğu Kudüs

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