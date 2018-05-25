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İsrail'den Kudüs'teki Filistinli bedevilerin evleri için "yıkım kararı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2018 00:42 | Son Güncelleme

Filistin Devlet Başkanlığı, İsrail'in Filistinli bedevilere ait evler için aldığı yıkım kararını "ırkçılığın en çirkin tezahürü" olarak nitelendirdi

Filistin Devlet Başkanlığı, İsrail'in Kudüs'teki Filistinli bedevilere ait evler için aldığı yıkım kararını "ırkçılığın en çirkin tezahürü" olarak nitelendirdi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, Devlet Başkanlığından yapılan açıklamada, İsrail Yüksek Mahkemesinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün çevresindeki "Ayrım Duvarı"nın diğer yakasında kalan, Filistinli bedevilere ait evler için aldığı yıkım kararına tepki gösterildi.

İzlenen bu siyasetle Filistin halkının topraklarından sürülerek yerlerine Yahudi yerleşimcilerin getirilmesinin hedeflendiğine dikkatin çekildiği açıklamada, "Doğu Kudüs'teki yıkımın, 'Filistinlilerin toplu göç ettirilmesi' anlamına geldiği ve alınan bu kararın 'ırkçılığın en çirkin tezahürü' olduğu" kaydedildi.

Söz konusu kararın, İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman'ın gelecek hafta Batı Şeria'daki 30 Yahudi yerleşim birimine 2 bin 500 yeni konutun eklenmesi talebini Hükümet Planlama Komitesine sunacağını ilan etmesiyle eş zamanlı verilmesi dikkati çekiyor.

İsrail Hükümet Planlama Komitesinin gelecek hafta düzenleyeceği toplantıda, Batı Şeria'da inşa edilmesi planlanan Yahudi yerleşim birimlerine ek konut kararının onaylaması bekleniyor.

Doğu Kudüs ve Batı Şeria, 1967'den bu yana İsrail tarafından işgal altında tutuluyor. İnşa ettiği Ayrım Duvarıyla bu iki yeri birbirinden ayıran İsrail, Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilerin Doğu Kudüs'e geçişini engelliyor.

Kudüs'e bağlı olmasına rağmen duvarın Batı Şeria tarafında kalan Han el-Ahmar bölgesinde yaşayanların ise şehre girişine izin verilmiyor.

Doğu Kudüs'te 200 bin, Batı Şeria'da ise 400 bini aşkın Yahudi yerleşimci bulunuyor. Uluslararası hukuka göre bu bölgelerdeki tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Dünyanın tepkisine rağmen İsrail, bu yasa dışı yerleşim birimlerini genişletmeye devam ediyor.

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Filistin israil

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