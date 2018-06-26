İsrail'den Suriye'ye füze saldırısı

ŞAM/ANKARA (AA) - İsrail'in, Suriye'nin başkenti Şam'daki uluslararası havalimanı çevresine füze saldırısı düzenlediği bildirildi.
Beşşar Esed rejiminin haber ajansı SANA'nın gece yarısından sonra geçtiği haberde, İsrail'e ait 2 füzenin Şam'daki uluslararası havalimanı çevresine düştüğü ifade edildi.
Şam'ın güneyinde yer alan Dera ilindeki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, Esed rejimine ait hava savunma sistemleri saldırıyı düzenleyen uçağa karşılık vermek için bir füze fırlattı ancak İsrail ordusu rejimin füzesini Dera ili semalarında etkisiz hale getirdi.
Bunun üzerine rejim bir deneme daha yaptı. Bu kez de İsrail savaş uçaklarının füzenin kalktığı platformu hedef aldığı öğrenildi.
Saldırı sonrası İsrail uçakları, ülkenin güneybatısındaki Dera ve Kuneytra semalarında uzun süre uçuşlar yaptı.
İsrail makamları henüz bir açıklama yapmadı.
İsrail, son 3 ay içinde Suriye'nin Humus, Kuneytra, Dera ve Şam illeri içerisindeki rejim ve destekçisi İran'a ait askeri noktalara saldırılar düzenlemişti.
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