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İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2018 15:49 | Son Güncelleme

İsrail ordusu Suriye sınırında terör örgütü DEAŞ üyesi bir grubun hedef alındığı hava saldırısında 7 teröristin öldürüldüğünü açıkladı

KUDÜS (AA) - İsrail, sınırın Suriye tarafında terör örgütü DEAŞ üyesi bir grubun hedef alındığı hava saldırısında 7 teröristin öldürüldüğünü duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, dün gece işgal altındaki Golan Tepeleri'nde, Suriye'den İsrail sınırına 200 metre kadar yaklaşan silahlı bir grup DEAŞ'lının savaş uçaklarıyla vurulduğu, saldırıda 7 kişinin öldürüldüğü belirtildi.

Hedef alınan grubun bir süre takip edildiği kaydedilen açıklamada, "İsrail ordusu alarm durumundadır ve her türlü senaryoya karşı hazırlıklıdır. Ordu, İsrail vatandaşlarının güvenliğini sağlamak için gerekli çalışmaları yapmaya devam edecektir." denildi.

Hava saldırısında öldürülen kişilerin Suriye rejimi tarafından düzenlenen saldırılardan kaçarak İsrail sınırına geldiği tahmin ediliyor.

İsrail, geçen ay da Suriye'den atıldığı iddia edilen 2 roketin Golan Tepeleri yakınlarındaki Taberiyye Gölü'ne düşmesinin ardından roketlerin atıldığı ileri sürülen Suriye'deki DEAŞ'a ait bir hedefi vurmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
DEAŞ Golan Tepeleri israil Suriye

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