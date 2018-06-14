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İsrail'den Suudi Arabistan Milli Futbol Takımı'na destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2018 18:56 | Son Güncelleme

İsrail'den Suudi Arabistan Milli Futbol Takımı'na destek

KUDÜS (AA) - İsrail'den, bugün başlayan ve Rusya'nın ev sahipliği yaptığı 2018 Dünya Kupası turnuvasına katılan Suudi Arabistan Milli Futbol Takımı'na destek geldi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından oluşturulan Twitterdaki Arapça hesapta, Suudi Arabistan takımının forveti Muhammed es-Sehlav'ın fotoğrafının yer aldığı bir mesaj yayımlandı.

Suudi Arabistan Milli Futbol Takımı'nın 12 yıl aradan sonra yeniden Dünya Kupası'na katıldığı belirtilen mesajda, 1994 Dünya Kupası'nda Suudi Arabistan'ın ilk 16 takım arasında kalmayı başardığı hatırlatıldı.

Mesajda, "Bugün oynanan açılış maçında Rusya ile karşı karşıya gelen Suudi Arabistan Milli Futbol Takımı'na başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

İsrail ile Suudi Arabistan arasında diplomatik ilişkiler bulunmasa da son dönemde Tel Aviv yönetiminden Suudi Arabistan'a yönelik olumlu mesajlar geliyor.

İsrail Ulaştırma ve İstihbarat Bakanı,Yisrael Katz, Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot'un da aralarında bulunduğu bazı yetkililer Suudi Arabistan gazetesi İlaf'a konuşmuş ve Suudi Arabistan'a sıcak mesajlar vermişti.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ise The Atlantic dergisine verdiği röportajda, Filistin ve İsrail arasında yaşanan gerginliklere değinerek, "Filistinlilerin ve İsraillilerin kendi topraklarına sahip olma hakları olduğuna inanıyorum fakat normal bir ilişkiyi garantiye alacak bir barış anlaşmasına varılması gerekiyor." yorumunu yapmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
2018 dünya kupası israil Sudi Arabistan

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