İsrail'den uluslararası insan hakları örgütü temsilcisine sınır dışı kararı

KUDÜS (AA) - İsrail, Uluslararası İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün (HRW) Filistin ve İsrail ofisi sorumlusuna ülkeyi terk etmesi için 14 gün mühlet verdi.

HRW'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, örgütün Filistin ve İsrail sorumlusu Ömer Şakir'in çalışma izni İsrail İçişleri Bakanlığı tarafından iptal edilerek kendisinin iki hafta içerisinde ülkeden ayrılması istendi.

Açıklamada, İsrail İçişleri Bakanlığının, Irak asıllı ABD vatandaşı Şakir'in, "İsrail karşıtı faaliyetlerde bulunduğu" iddiasıyla çalışma iznini iptal ettiği belirtildi.

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HRW Programlardan Sorumlu Müdür Yardımcısı Iain Levine de örgütün İsrail'de ilk defa böyle bir durumla karşı karşıya kaldığını belirterek, açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bu olay İsrail’in insan hakları sicilini eleştirenlere karşı giderek artan hoşgörüsüzlüğüne dair son zamanlarda yaşanan örneklerden sadece biri."

Çalışma izni iptal edilen Şakir ise Twitter hesabından yayımladığı mesajla kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti.