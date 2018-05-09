İsrail'den uluslararası insan hakları örgütü temsilcisine sınır dışı kararı

KUDÜS (AA) - İsrail, Uluslararası İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün (HRW) Filistin ve İsrail ofisi sorumlusuna ülkeyi terk etmesi için 14 gün mühlet verdi.
HRW'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, örgütün Filistin ve İsrail sorumlusu Ömer Şakir'in çalışma izni İsrail İçişleri Bakanlığı tarafından iptal edilerek kendisinin iki hafta içerisinde ülkeden ayrılması istendi.
Açıklamada, İsrail İçişleri Bakanlığının, Irak asıllı ABD vatandaşı Şakir'in, "İsrail karşıtı faaliyetlerde bulunduğu" iddiasıyla çalışma iznini iptal ettiği belirtildi.
- İsrail'den sınır dışı kararı HRW için bir ilk
HRW Programlardan Sorumlu Müdür Yardımcısı Iain Levine de örgütün İsrail'de ilk defa böyle bir durumla karşı karşıya kaldığını belirterek, açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Bu olay İsrail’in insan hakları sicilini eleştirenlere karşı giderek artan hoşgörüsüzlüğüne dair son zamanlarda yaşanan örneklerden sadece biri."
Çalışma izni iptal edilen Şakir ise Twitter hesabından yayımladığı mesajla kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti.
Şakir, şunları kaydetti:
"Tarihte ilk defa İsrail bir HRW çalışanını resmi olarak sınır dışı etme kararı aldı. Bu kararın amacı muhaliflerin sesini kesmek."
Tel Aviv yönetimi, geçen yıl da Şakir'in çalışma izni başvurusunu reddetmiş ancak, ABD yönetiminden gelen eleştirilerin ardından kendisine Nisan 2017'de bir yıllık çalışma izni vermişti.
İsrail geçen hafta da Vincent Warren ve Katherine Franke adlı iki insan hakları savunucusunu Tel Aviv'deki havalimanında gözaltına almış, ardından sınır dışı etmişti.
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