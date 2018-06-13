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İsrail'den yasa dışı Yahudi yerleşim yerini genişletme planı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2018 17:16 | Son Güncelleme

İsrail'den yasa dışı Yahudi yerleşim yerini genişletme planı

KUDÜS (AA) - İsrail yönetiminin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan "Mevaseret Zion" adlı yasa dışı Yahudi yerleşim yerini genişletmeyi planladığı bildirildi.

Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail Toprak Kurumu, mevcut yasa dışı Yahudi yerleşimine ek olarak 10 apartman daha yapılması için kampanya başlattı.

Plan kapsamında, mevcut Yahudi yerleşim yerinin yanına yapılacak apartmanlar 290 daireye sahip olacak ve 46 dönüm arazi üzerine inşa edilecek.

Yasa dışı Yahudi yerleşim yeri "Mevaseret Zion", 1948'de Yahudi militanlarca yıkılan Filistinlilere ait Kalonya köyü üzerine yasa dışı olarak inşa edildi.

İsrail'in 1967'den bu yana Batı Şeria'da 131, Doğu Kudüs'te 10, Batı Şeria'nın tepelerindeki bölgelerde ise 116 yasa dışı yerleşim birimi kurduğu ifade ediliyor.

Batı Şeria'daki yerleşim birimlerinde yaklaşık yarım milyon, Doğu Kudüs'tekiler de ise 220 bin yerleşimcinin ikamet ettiği kaydedilirken, İsrail'in Batı Şeria'daki yerleşimcilerin sayısını kısa sürede bir milyona çıkarmayı istediği belirtiliyor. Uluslararası hukuka göre buralardaki tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Batı Şeria Filistin israil yasadışı yahudi yerleşimi

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