İsrail'den Yerleşim Karşıtı Gençler Topluluğu Koordinatörü Amr'a gözaltı

RAMALLAH (AA) - İsrail askerlerinin, Yerleşim Karşıtı Gençler Topluluğu Koordinatörü İsa Amr'ı gözaltına aldığı belirtildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre Amr, 1994'te El Halil'deki İbrahim Camisinde yaşanan katliamdan sonra kapatılan Şuheda Caddesi'nin yeniden açılması için düzenlenen barışçıl gösteriler sırasında gözaltına alındı.

Filistin'deki en önemli aktivistlerden biri olan Amr daha önce de defalarca İsrail askerleri tarafından gözaltına alınmış ve kefaletle serbest bırakılmıştı.

Yahudiler, 1994 yılına kadar belli saatlerde İbrahim Camisi'nde bulunan "Hazreti İbrahim'in kabrini" ziyaret edebiliyordu. Baruch Goldstien isimli aşırı sağcı Yahudinin 25 Şubat 1994'te cami cemaati üzerine ateş açarak 29 Filistinliyi öldürmesi ve 125'ini yaralamasının ardından İsrail yönetimi, güvenlik gerekçesiyle caminin yarısını Yahudiler için mabede dönüştürmüştü.

El Halil kentinin en önemli caddelerinden biri olan ve kentin kuzey ile güney taraflarını birbirine bağlayan Şuheda Caddesi, İbrahim Camisi'nde yaşanan katliamın ardından İsrail yönetimi tarafından kapatılmıştı.