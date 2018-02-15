HABER

İsrail'den Yerleşim Karşıtı Gençler Topluluğu Koordinatörü Amr'a gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2018 20:22 | Son Güncelleme

İsrail'den Yerleşim Karşıtı Gençler Topluluğu Koordinatörü Amr'a gözaltı

RAMALLAH (AA) - İsrail askerlerinin, Yerleşim Karşıtı Gençler Topluluğu Koordinatörü İsa Amr'ı gözaltına aldığı belirtildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre Amr, 1994'te El Halil'deki İbrahim Camisinde yaşanan katliamdan sonra kapatılan Şuheda Caddesi'nin yeniden açılması için düzenlenen barışçıl gösteriler sırasında gözaltına alındı.

Filistin'deki en önemli aktivistlerden biri olan Amr daha önce de defalarca İsrail askerleri tarafından gözaltına alınmış ve kefaletle serbest bırakılmıştı.

Yahudiler, 1994 yılına kadar belli saatlerde İbrahim Camisi'nde bulunan "Hazreti İbrahim'in kabrini" ziyaret edebiliyordu. Baruch Goldstien isimli aşırı sağcı Yahudinin 25 Şubat 1994'te cami cemaati üzerine ateş açarak 29 Filistinliyi öldürmesi ve 125'ini yaralamasının ardından İsrail yönetimi, güvenlik gerekçesiyle caminin yarısını Yahudiler için mabede dönüştürmüştü.

El Halil kentinin en önemli caddelerinden biri olan ve kentin kuzey ile güney taraflarını birbirine bağlayan Şuheda Caddesi, İbrahim Camisi'nde yaşanan katliamın ardından İsrail yönetimi tarafından kapatılmıştı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Filistin gözaltı İsa Amr israil

En Çok Okunan Haberler

RTÜK'ün cezasından sonra Hadise'den sıfır dekolteli klip!

RTÜK'ün cezasından sonra Hadise'den sıfır dekolteli klip!

AA son dakika olarak duyurdu! Afrin'de yakalanan teröristten şok itiraf

AA son dakika olarak duyurdu! Afrin'de yakalanan teröristten şok itiraf

Canikli'den son dakika YPG açıklaması

Canikli'den son dakika YPG açıklaması

Soy ağacında yaşadıkları şaşkınlığı sosyal medyada paylaştılar

Soy ağacında yaşadıkları şaşkınlığı sosyal medyada paylaştılar

Ensest ilişki şoke etti! Kızı 16 yaşındayken...

Ensest ilişki şoke etti! Kızı 16 yaşındayken...

Son dakika! Kemal Kılıçdaroğlu hastaneye yattı

Son dakika! Kemal Kılıçdaroğlu hastaneye yattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Tillerson’ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Tillerson’ı kabul etti

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nden Zeytin Dalı Harekatı’na tam destek

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nden Zeytin Dalı Harekatı’na tam destek

Gaziosmanpaşa’da çocuklar park polislerine emanet

Gaziosmanpaşa’da çocuklar park polislerine emanet

Çocuklar veremle savaşı çizdi

Çocuklar veremle savaşı çizdi

Vatandaş için 'Açık Kapı Milletin Kapısı' bürosu, Valilik'te açıldı

Vatandaş için 'Açık Kapı Milletin Kapısı' bürosu, Valilik'te açıldı

Marmaris’te beklenen kuvvetli yağış doluyla geldi

Marmaris’te beklenen kuvvetli yağış doluyla geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.