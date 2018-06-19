İsrail'e ait İHA Suriye sınırında düştü

KUDÜS (AA) - İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracının (İHA) Suriye sınırında düştüğü bildirildi.
İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, orduya ait Skylark model İHA, Suriye sınırında teknik bir arıza nedeniyle kazaya uğradı.
Açıklamada, gözlem amacıyla bölgede uçtuğu belirtilen İHA'dan herhangi bir bilginin çalınma olasılığının olmadığı ifade edildi.
İsrail basınında yer alan haberlere göre daha çok istihbarat toplamak amacıyla kullanılan söz konusu hava aracı sınırın Suriye tarafına düştü.
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