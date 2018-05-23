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"İsrail'e baskı yapılması gerekiyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2018 12:29 | Son Güncelleme

Uluslararası Hukukçular Birliği Genel Sekreteri Necati Ceylan: "Filistin'in yüzde 88'i işgal altında. Hak ihlali devam ettiği gibi, Filistin'in toprakları hukuka aykırı bir şekilde devamlı işgal ediliyor" - "Birleşmiş Milletler'de Filistin konusunda alınan 200'den fazla karar var. İsrail bunlara uymamaktadır" - "İsrail'in gözü kara, insan hakkıymış, hakmış, hukukmuş, uluslararası hukukmuş dinlemiyor, bu tavrını devam ettiriyor. Bu tavrını devam ettirme gücü de arkasında ABD'nin olmasından kaynaklanıyor" - "Birleşmiş Milletler kararlarının uygulanması konusunda İsrail'e baskı yapılması gerekiyor. Bu baskı da özellikle Türkiye'nin yaptığı gibi, hak ihlallerinde dünya kamuoyuna mesajlar ulaştırmakla mümkün"

MELİKE KINACI - Uluslararası Hukukçular Birliği (UHUB) Genel Sekreteri Necati Ceylan, "Filistin'in yüzde 88'i işgal altında. Hak ihlali devam ettiği gibi, Filistin'in toprakları hukuka aykırı bir şekilde devamlı işgal ediliyor." dedi.

Ceylan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, UHUB'un dünya genelindeki hak ihlalleriyle ilgilenen bir kuruluş olduğunu, Ortadoğu'da bu konuda önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi.

Birçok ülkeden hukukçunun UHUB'a üye olduğunu anlatan Ceylan, üyelerinin saha çalışmaları sonucu hazırladıkları raporlara göre en çok hak ihlallerinin İslam coğrafyasında yaşandığını belirtti.

İslam coğrafyasında yıllardır süren bu ihlaller ve baskının, insanlara büyük zorluklar yaşattığını dile getiren Ceylan, "Egemen güçler, özellikle İslam ülkelerini sömürmek, onların yeraltı ve yer üstü zenginliklerinden faydalanmak adına bu ihlalleri sürdürüyor." ifadesini kullandı.

Ceylan, Filistin'deki işgalin 1948 yılından beri şiddetini arttırarak devam ettiğini hatırlatarak, "Birleşmiş Milletler'de bu konuda alınan 200'den fazla karar var. İsrail bunlara uymamakta, hak ihlallerine devam etmektedir. Bir ülkenin insanının toprakları işgal edilmiş durumda. Son zamanlarda Filistinlilere küçük bir yer kaldı. Filistin'in yüzde 88'i işgal altında. Hak ihlali devam ettiği gibi, Filistin'in toprakları da hukuka aykırı bir şekilde devamlı işgal ediliyor." diye konuştu.

- "Dünya sessiz kalıyor"

Bölgede yaşanan ihlallerin tespiti için Filistin'i ziyaret ettiklerini anlatan Ceylan, şöyle devam etti:

"Ziyaretimizde Filistin halkının kendi topraklarında mülteci durumuna düştüğünü gördük. Mülteci olarak bulundukları kısım, bir Hıristiyan mal sahibinden kiralanmış ve kendi topraklarında kiracı durumuna düşmüşler. Bu bizi çok üzdü. İsrail'in gözü kara, insan hakkıymış, hakmış, hukukmuş, uluslararası hukukmuş dinlemiyor, bu tavrını devam ettiriyor. Bu tavrını devam ettirme gücü de arkasında ABD'nin olmasından kaynaklanıyor. Bir yerde herhangi bir insana, bırakın insanı, hayvana yapılan olumsuzluklarda bütün dünya ayağa kalkıyor ama Filistinli insanlar, çocuk, yaşlı, kadın, erkek ayrımı yapılmadan kendi topraklarında katlediliyor, dünya sessiz kalıyor."

Uluslararası alanda İsrail'in işgaline karşı birlik olunması gerektiğini vurgulayan Ceylan, şunları kaydetti:

"Birleşmiş Milletler kararlarının uygulanması konusunda İsrail'e baskı yapılması gerekiyor. Bu baskı da özellikle Türkiye'nin yaptığı gibi, hak ihlallerinde dünya kamuoyuna mesajlar ulaştırmakla mümkün. Bu böyle devam edemez. Zulüm bir gün mutlaka sona erecek. Her ne kadar Batı veya ABD onları kolluyorsa da zulüm devam edemez."

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ABD Filistin hak ihlali israil işgal UHUB Genel Sekreteri Necati Ceylan

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