"İsrail’e karşı harekete geçmeliyiz"

HARTUM (AA) - Sudanlı Alimler Birliği, Arap Devletleri ve İslam İşbirliği Teşkilatına (İİT) İsrail'in işlediği suçlara karşı harekete geçmesi çağrısı yaptı.

Birliğin Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Osman Salih, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşınmasının kabul edilemez olduğunu belirtti.

Salih, "Sudan alimleri, Gazze başta olmak üzere Filistin’deki kardeşleriyle dayanışma içerisindedir. Kudüs'ün Filistin'in sonsuz sermayesi olarak kalacağına olan inancımız değiştirmeyecektir. Bütün Müslümanları Gazze için ayağa kalkmaya davet ediyoruz." dedi.

Yaşanan insanlık dışı olaya sessiz kalınmaması gerektiğini vurgulayan Salih, Arap devletlerinin ve İİT’nin İsrail’in yaptığı zulümlere karşı harekete geçmesini istedi.

Salih, Hartum’da protesto gösterilerinin yapılacağını kaydederek, “Sudan halkı Filistinli kardeşlerinin yanında olacaktır.” ifadelerini kullandı.

İsrail güvenlik güçleri, Gazze sınırında dün düzenlenen gösterilerde 59 Filistinliyi şehit etti, yüzlercesi gerçek mermiyle olmak üzere 2 bin 770'den fazla Filistinliyi yaraladı.

