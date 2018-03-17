İsrail'e karşı topraklarını koruma mücadelesiyle geçen bir ömür

BEYTULLAHİM (AA) - KAYS EBU SEMRA - Batı Şeria'nın Beytullahim kentinde yaşayan 60 yaşındaki Filistinli Nasri Abdurabbu, Yahudi yerleşimcilerin olası saldırılarına karşı korumak ve İsrail yönetiminin el koymasına izin vermemek için dedelerinden kalan arazisinden bir an olsun ayrılmıyor. İlerleyen yaşına rağmen gündüzlerini arazisini ekip biçerek geçiren yaşlı adam geceleri de burada kendi elleriyle yaptığı derme çatma bir barakada kalıyor.

Abdurabbu, Batı Şeria'daki pek çok Filistinli gibi Yahudi yerleşimcilerin ekinlerine zarar vermesi veya İsrail yönetimi tarafından arazisine el konulması endişesi yaşıyor.

İsrail'in "milli park" olarak planladığı alan içinde kalan Beytullahim'e bağlı Beyt Cala beldesi yakınlarındaki yaklaşık 20 dönümlük arazisini kaybetmemek için mücadele veren Filistinli adam, oğlu Beşir ile arazisini ekmeye ve zeytin, muz, üzüm, kiraz ve şeftali gibi çeşitli meyve ağaçlarıyla ilgilenmeye devam ediyor.

Arazisindeki küçük bir mağarayı kendisi için yaşam alanına dönüştüren Abdurabbu, çoğu zaman gecelerini de burada geçiriyor.