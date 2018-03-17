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İsrail'e karşı topraklarını koruma mücadelesiyle geçen bir ömür

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2018 12:13 | Son Güncelleme

Batı Şeria'nın Beytullahim kentinde yaşayan 60 yaşındaki Abdurabbu: "Bu arazi dedemden babama, babamdan bana kaldı. Buna dair elimde resmi belgeler var" "İsrail, Filistinlilerin kendi topraklarında ektiği asmadan ördüğü duvara kadar her şeye karışıyor. Amaçları bizi sıkıştırarak buradan göndermek ancak bu olmayacak" "Atalarımızdan kalan ve Osmanlı döneminden bu yana bize ait olduğunu gösteren mülkiyet belgelerimizin olduğu kendi arazimizde tek göz oda yapmamıza daha izin verilmiyor" - Abdurabbu'nun oğlu Beşir: "Bizim burada kendi arazimizi ekip biçmemiz İsrail makamlarını rahatsız ediyor. Ama ne olursa olsun dedelerimizden kalan bu toprakları boş bırakmamakta kararlıyız"

BEYTULLAHİM (AA) - KAYS EBU SEMRA - Batı Şeria'nın Beytullahim kentinde yaşayan 60 yaşındaki Filistinli Nasri Abdurabbu, Yahudi yerleşimcilerin olası saldırılarına karşı korumak ve İsrail yönetiminin el koymasına izin vermemek için dedelerinden kalan arazisinden bir an olsun ayrılmıyor. İlerleyen yaşına rağmen gündüzlerini arazisini ekip biçerek geçiren yaşlı adam geceleri de burada kendi elleriyle yaptığı derme çatma bir barakada kalıyor.

Abdurabbu, Batı Şeria'daki pek çok Filistinli gibi Yahudi yerleşimcilerin ekinlerine zarar vermesi veya İsrail yönetimi tarafından arazisine el konulması endişesi yaşıyor.

İsrail'in "milli park" olarak planladığı alan içinde kalan Beytullahim'e bağlı Beyt Cala beldesi yakınlarındaki yaklaşık 20 dönümlük arazisini kaybetmemek için mücadele veren Filistinli adam, oğlu Beşir ile arazisini ekmeye ve zeytin, muz, üzüm, kiraz ve şeftali gibi çeşitli meyve ağaçlarıyla ilgilenmeye devam ediyor.

Arazisindeki küçük bir mağarayı kendisi için yaşam alanına dönüştüren Abdurabbu, çoğu zaman gecelerini de burada geçiriyor.

- Kendisini toprağın sahibinden çok bekçisi olarak görüyor

Kendi tapulu ve belgeli arazisini korumak için adeta bekçilik yaptığını söyleyen Abdurabbu, yaşadıkları sıkıntıları AA muhabirine anlattı.

Abdurabbu, "Bu arazi dedemden babama, babamdan bana kaldı. Buna dair elimde resmi belgeler var. Ben ve ailem bu toprakların bize sunduğu ürünlerle rızkımızı kazanıyoruz." dedi.

Kudüs'ün batı kesiminde bulunan arazisinin yakınından geçen Kudüs-Tel Aviv tramvayını ve hemen karşısındaki Batı Kudüs'te İsraillilere ait modern yapıları işaret eden Abdurabbu, "Şu binaları görüyor musunuz? Tüm bunlar Filistinlilerin terk etmeye zorlandığı arazileri üzerine inşa edildi." diye konuştu.

İsrail'in bir gün arazisine el koyarak bu şekilde Yahudiler için yapılar inşa etmesinden endişe eden Abdurabbu, kendisini bu toprakların sahibinden çok bekçisi olarak gördüğü söyledi.

Abdurabbu, bahçesinde bulunan mağarayı ailesi ve kendisi için küçük bir eve çevirdiğini belirterek, "Vaktimin büyük bir kısmını toprakla ilgilenerek geçiriyorum. Yemeğimi bile burada yiyorum. Hatta yaz gecelerinde burada kalıyorum." ifadelerini kullandı.

- "Amaçları bizi sıkıştırarak buradan göndermek ancak bu olmayacak"

Abdurabbu, kendi tapulu arazisi üzerinde bulunan üzüm asmaları için kurduğu düzeneği ve mağara girişine ördüğü duvarı yıkması için 22 Ocak'ta İsrail makamlarından bir tebligat aldığını anlattı.

Hemen karşıda bulunan Yahudi yerleşim birimine işaret eden Abdurabbu, şunları söyledi:

"İsrail, Filistinlilerin kendi topraklarında ektiği asmadan ördüğü duvara kadar her şeye karışıyor. Amaçları bizi sıkıştırarak buradan göndermek ancak bu olmayacak. Burada bunlar olurken Kudüs'ün kırsallarında kalan Yahudi yerleşim biriminde ise inşa faaliyetleri devam ediyor. Yahudilere bu apartmanları dikme izini verilirken, bizim atalarımızdan kalan Osmanlı döneminden bu yana bize ait olduğunu gösteren mülkiyet belgelerimizin olduğu kendi arazimizde tek göz oda yapmamıza dahi izin verilmiyor."

- Kendi arazisinde "yasa dışı" zirai faaliyetler yapmakla suçlanıyor

İki yıl önce bahçesinde yaptığı teneke barakanın dahi İsrail güçleri tarafından yıkıldığını aktaran Abdurabbu, kendi arazisinde "yasa dışı" zirai faaliyetler gerçekleştirdiği gerekçesiyle bir kaç defa gözaltına alındığını, sorgulandığını ve para cezaları ödemek zorunda bırakıldığını anlattı.

Abdurabbu'nun oğlu Beşir de topraklarını satmaları için İsrail'in kendilerine fahiş fiyatlar teklif ettiğini ancak her defasında bu teklifleri reddettiklerini dile getirdi.

Dedelerinden kalan arazilerinin ellerinden çıkmasına engel olmak için fabrikalarda çalışmak yerine babasıyla topraklarını ekip biçmeyi tercih ettiğini ifade eden Beşir, şunları söyledi:

"Bizim burada kendi arazimizi ekip biçmemiz İsrail makamlarını rahatsız ediyor. Ama ne olursa olsun dedelerimizden kalan bu toprakları boş bırakmamakta kararlıyız."

Beşir ayrıca, arazilerine ulaşmak için geçmek zorunda oldukları kontrol noktasının Ayrım Duvarı'na dahil edilme ihtimali bulunduğunu ve böyle bir durumda arazilerine ulaşamama tehlikesiyle karşı karşıya olduklarını dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Batı Şeria Filistin israil

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