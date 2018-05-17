"İsrail'e lanet Filistin'e destek" mitingi

Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, kentte sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla "İsrail'e lanet Filistin'e destek" mitinginde, "Müslüman olarak bizim ayağa kalkmamız, dirilmemiz, güçlü olmamız lazım." dedi. Adapazarı Belediyesi önünde düzenlenen mitinge Türkiye ve Filistin bayraklarıyla gelen vatandaşlar, ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve bu duruma karşı çıkan Filistinlilerin İsrail askerlerince katledilmesine tepki gösterdi. Mitingde ABD'nin Kudüs'te büyükelçilik açmasını protesto etmek için abluka altındaki Gazze sınırında düzenlenen gösterilerde şehit olan Filistinli vatandaşlar için dua edildi, Kur'an-ı Kerim okundu. Vali Balkanlıoğlu, Filistin'de yaşanan bu katliamların ne ilk ne de son olacağını çünkü Kudüs'ün bütün müşrik, münafık ve kafirlerin hedefinde bir şehir olduğunu söyledi. Ecdadın geçmişte göğsünü siper ederek Kudüs'ü koruduğunu ve kurtardığını dile getiren Balkanlıoğlu, "Sultan Kılıçarslanlar, Selahattin Eyyubiler buralarda göğsünü siper etmişti, Haçlı çapulcularını buralardan defetmişti. Günümüzde suni olarak kurdurulan aynen bir kanser urunu andıran bu terörist devlet, maalesef gene Müslümanların kanını dökmeye başladı ve döküyor. O bölgeyi tamamen egemenliği altına almak istiyor. Adım adım bu hayali gerçekleştirmek için çaba içinde." diye konuştu.

"Müslüman olarak bizim ayağa kalkmamız, dirilmemiz, güçlü olmamız lazım." diyen Balkanlıoğlu, şöyle devam etti: "Rahmetli Necmettin Erbakan çok söylerdi, alay ederlerdi hatta. Milli tank, milli top, hatta milli harp uçaklarımızı, binlercesini yapmak durumundayız. Güçlü olmadığınız sürece şamar oğlanına dönmek, sadece telhinlerle yetinmek durumundayız ama bu telhin de en azından bize bilinç aşılar. İsrail'i ayakta tutan şey nedir? Kendisine sağlanan ekonomik güç. Bütün dünyadan ona yardım yağıyor. Yahudi ve Musevi firmaların üretmiş olduğu malları aldıkça, İsrail'e bunlar yardım, silah, bomba olarak gidiyor ve onlarla da Müslümanları katlediyorlar. Müslümanların basiret sahibi, uyanık olması lazım." - "Allah'a duamız, tüm mazlumlara rahmet elini uzatmasıdır" Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu da ramazanda yapılan bu katliamı kınadıklarını ve Filistinlilere sahip çıktıklarını söyledi. Bu tür toplantıları bir bilinçlenme olarak gördüklerini ifade eden Toçoğlu, "Bugün Filistin'i savunurken kendi ülkemizi de savunuyoruz. Kendi ülkemizin sınırlarını savunuyoruz. Bu tür toplantıları küçümsemeden birlik ve beraberlik içerisinde yapmak gerekiyor. Bundan sonra birlik ve beraberliğimizi koruyarak, emperyalizmin yaptığı hesapları hep beraber bozacağız inşallah. Allah'a duamız, tüm mazlumlara rahmet elini uzatmasıdır." diye konuştu.