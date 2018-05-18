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"İsrail'e silah ambargosu ve soruşturma" talebi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2018 14:42 | Son Güncelleme

Uluslararası Af Örgütü, İsrail'in uluslararası hukuku ihlal eden tutumuyla ilgili silah ambargosu çağrısında bulunarak, UCM'nin de bu ülke hakkında soruşturma başlatmasını talep etti - UAÖ Türkiye Şubesi Kampanyalar ve Savunuculuk Direktörü Ruhat Sena Akşener: - "İsrail'in mevcut pratiği savaş suçuna varan vakaların faillerinin, sorumlularının bugüne kadar adil, bağımsız ve tarafsız yargılanarak cezalandırılmasından çok uzak. Dolayısıyla bu konuda UCM’ye de büyük görev düşüyor. UCM’den derhal işlevini yerine getirerek, savaş suçu sayılabilecek bu suçlara yönelik etkili soruşturma başlatması çağrımızı yineliyoruz"

İSTANBUL (AA) - Uluslararası Af Örgütü (UAÖ), İsrail'in uluslararası hukuku ihlal eden tutumuyla ilgili silah ambargosu çağrısında bulunarak, UCM'nin de bu ülke hakkında soruşturma başlatmasını talep etti.

UAÖ Türkiye Şubesi Kampanyalar ve Savunuculuk Direktörü Ruhat Sena Akşener, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in barışçıl protestoculara karşı öldürücü ve ağır biçimde yaralayıcı güç kullanması sonucu Gazze’de büyük bir felaket yaşandığını belirtti.

Sivillerin sadece barışçıl olarak haklarını kullanarak, içinde bulundukları dayanılmaz koşulları protesto etmeleri ve artık İsrail toprağı haline gelen evlerine geri dönüş hakkı istemeleri nedeniyle şiddete uğradıklarını anlatan Akşener, İsrail'in Filistinli protestoculara şiddet ve ateşli silahlarla müdahale ettiğini hatırlattı.

İsrail ordusunun, herhangi bir tehlike oluşturmayan protestoculara yönelik kasten öldürecek veya sakat bırakacak şekilde saldırdığına işaret eden Akşener, "UAÖ, uluslararası kamuoyuna bir süredir yaptığı silah ambargosu çağrısını yineliyor. Sembolik kınama açıklamalarının zamanının geçtiğini belirten UAÖ, uluslararası toplumun derhal somut adımlar atarak İsrail’e silah ve askeri ekipman sevkiyatına son vermesini talep ediyor." ifadelerini kullandı.

Akşener, ABD’nin gelecek 10 yılda İsrail’e 38 milyar dolarlık askeri yardım sözü verdiğini, aynı zamanda Fransa, Almanya, İngiltere ve İtalya gibi devletler dahil olmak üzere diğer devletlerin İsrail’e çok büyük miktarlarda askeri ekipmana ruhsat verdiğini bildirerek, "Eğer silah sevkiyatı bu şekilde devam ederse, zaten yıllardır İsrail’in Gazze’ye uyguladığı zalim ambargo altında yaşamanın acısını çeken binlerce kadın, erkek ve çocuğun durumu daha da kötüye gidecek. Bu durum kabul edilemez. İsrail ordusunun bu pervasız tavrını bir an önce durdurabilmenin yolu, İsrail’e yönelik güçlü bir silah ambargosunun derhal uygulanmasıdır." ifadelerini kullandı.

- "UCM soruşturma başlatmalı"

Kampanyalar ve Savunuculuk Direktörü Akşener, Ocak 2015’te Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) Savcılığı’nın özellikle 13 Haziran 2014'ten itibaren işlendiği iddia edilen suçları araştırmak üzere İşgal Altındaki Filistin Toprakları’ndaki duruma ilişkin bir ön inceleme başlattığını belirterek, şunları kaydetti:

"İsrail’in mevcut pratiği savaş suçuna varan vakaların faillerinin, sorumlularının bugüne kadar adil, bağımsız ve tarafsız yargılanarak cezalandırılmasından çok uzak. Dolayısıyla bu konuda UCM’ye de büyük görev düşüyor. UCM’den derhal işlevini yerine getirerek, savaş suçu sayılabilecek bu suçlara yönelik etkili soruşturma başlatması çağrımızı yineliyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
Gazze israil Uluslararası Af Örgütü (UAÖ) Uluslararası Ceza Mahkemesi

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