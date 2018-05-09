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İsrail'i "Batman" kıyafetiyle protesto etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2018 17:51 | Son Güncelleme

İsrail'i "Batman" kıyafetiyle protesto etti

Gazze-İsrail sınırındaki "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine katılan bir Filistinli, İsrail'i, çizgi roman kahramanı Batman (Yarasa Adam) kıyafeti giyerek protesto etti.

Batman kıyafetini giyen Muhammed Ebu Hacer isimli genç, elinde Filistin bayrağı taşıyarak sınırda bir süre dolaştı.

Ebu Hacer, AA muhabirine yaptığı açıklamada "iyilerin dostu Batman'in kıyafeti giyerek, kötü İsrail'e karşı mücadele verdiklerini" belirtti.

Gazze sınırından tüm dünyaya barış mesajları gönderdiklerini ifade eden Ebu Hacer, haklı davalarını tüm dünyaya duyurmak istediklerini dile getirdi.

Sınırda konuşlanan İsrail askerleri ise Batman kıyafetli barışçıl eylemci ve beraberindekilere göz yaşartıcı gaz kullandı.

Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Gösterilerin başından bu yana aralarında gazetecilerin ve çocukların da olduğu 52 Filistinli İsrail askerleri tarafından şehit edildi, yaklaşık 8 bin Filistinli yaralandı.

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Filistin israil

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